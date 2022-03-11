0
0
215
НОВОСТИ

Минобороны Индии признало пуск ракеты по Пакистану из-за «технического сбоя»

17:40 11.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия признала в пятницу, что 9 марта из-за «технического сбоя» был произведен случайный пуск ракеты по Пакистану. Об этом сообщает Министерство обороны Индии в распространенном пресс-релизе.

«9 марта 2022 г. технический сбой в ходе регламентного техобслуживания привел к случайному запуску ракеты. Правительство Индии серьезно относится к этому и назначило следственную комиссию высокого уровня», — говорится в документе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:30 11.03.2022
Власти США считают, что водку и алмазы из РФ Америке больше покупать не следует
0
84
19:15 11.03.2022
По данным Росстата число людей, живущих за чертой бедности, снизилось
0
123
18:57 11.03.2022
Глава ЕК считает, что Украину принимают в ЕС с "невероятной скоростью"
0
164
17:12 11.03.2022
Украина рассчитывает получить у Запада часть замороженных активов России
0
292
17:00 11.03.2022
Зеленский заявил, что последние решения ЕС — это не те, которых ожидают в Киеве
0
296
16:32 11.03.2022
ГП РФ требует признать Meta экстремистской организацией
0
274
16:12 11.03.2022
Россия не считает нужным оправдываться за начало спецоперации на Украине - Путин
0
375
16:00 11.03.2022
Упавший в Загребе беспилотник был запущен с Украины — президент Хорватии
0
364
15:32 11.03.2022
Великобритания ввела санкции в отношении 386 депутатов Госдумы
0
314
15:12 11.03.2022
Есть определенные позитивные сдвиги в российско-украинских переговорах, заявил Путин
0
393

Возврат к списку