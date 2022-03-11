Минобороны Индии признало пуск ракеты по Пакистану из-за «технического сбоя»

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия признала в пятницу, что 9 марта из-за «технического сбоя» был произведен случайный пуск ракеты по Пакистану. Об этом сообщает Министерство обороны Индии в распространенном пресс-релизе.

«9 марта 2022 г. технический сбой в ходе регламентного техобслуживания привел к случайному запуску ракеты. Правительство Индии серьезно относится к этому и назначило следственную комиссию высокого уровня», — говорится в документе.