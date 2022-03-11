0
0
169
НОВОСТИ

Глава ЕК считает, что Украину принимают в ЕС с "невероятной скоростью"

18:57 11.03.2022 Источник: Интерфакс

Лидеры ЕС открыли для Украины путь в свои ряды, заявила в пятницу председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Украина - часть европейских народов. И сегодня мы открыли дверь для ее вступления в будущем в ЕС", - сказала глава Еврокомиссии на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Версале, добавив, что для вступления нужно соответствовать определенным требованиям.

Кроме того фон дер Ляен по итогам саммита ЕС констатировала "невероятную скорость", с которой в Европейском союзе рассматривают заявку на членство Украины. Однако, по ее словам, страну после боевых действий нужно будет восстанавливать с помощью ЕС.

"Заявка, которую подал президент (Зеленский), запустила процесс (рассмотрения статуса кандидата Украины в ЕС - ИФ). Я хочу напомнить, что между днем, когда заявка поступила и до того времени, как Совет запросил формальное мнение Еврокомиссии, прошло очень короткое время. Обычно это занимает годы", - отметила фон дел Ляйен.

По ее словам, "это показывает, что (по Украине) есть совершенно другой процесс". "Но процесс (вступления) сам по себе важен, как об этом сказал Макрон, есть условия, которым ты должен соответствовать, чтобы стать частью Европейского союза", - добавила президент ЕК.

Она подчеркнула, что Украину нужно будет восстановить тоже с помощью Европейского союза". "Я хочу подчеркнуть, что есть невероятная скорость в процессе за последние дни, что действительно показывает что Украина - часть нашей европейской семьи", - заверила глава ЕК.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, со своей стороны, заявил, что сейчас решать вопрос о членстве Украины в ЕС невозможно.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:30 11.03.2022
Власти США считают, что водку и алмазы из РФ Америке больше покупать не следует
0
84
19:15 11.03.2022
По данным Росстата число людей, живущих за чертой бедности, снизилось
0
123
17:40 11.03.2022
Минобороны Индии признало пуск ракеты по Пакистану из-за «технического сбоя»
0
213
17:12 11.03.2022
Украина рассчитывает получить у Запада часть замороженных активов России
0
292
17:00 11.03.2022
Зеленский заявил, что последние решения ЕС — это не те, которых ожидают в Киеве
0
296
16:32 11.03.2022
ГП РФ требует признать Meta экстремистской организацией
0
274
16:12 11.03.2022
Россия не считает нужным оправдываться за начало спецоперации на Украине - Путин
0
375
16:00 11.03.2022
Упавший в Загребе беспилотник был запущен с Украины — президент Хорватии
0
364
15:32 11.03.2022
Великобритания ввела санкции в отношении 386 депутатов Госдумы
0
314
15:12 11.03.2022
Есть определенные позитивные сдвиги в российско-украинских переговорах, заявил Путин
0
393

Возврат к списку