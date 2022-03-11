Глава ЕК считает, что Украину принимают в ЕС с "невероятной скоростью"

18:57 Источник: Интерфакс

Лидеры ЕС открыли для Украины путь в свои ряды, заявила в пятницу председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Украина - часть европейских народов. И сегодня мы открыли дверь для ее вступления в будущем в ЕС", - сказала глава Еврокомиссии на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Версале, добавив, что для вступления нужно соответствовать определенным требованиям.

Кроме того фон дер Ляен по итогам саммита ЕС констатировала "невероятную скорость", с которой в Европейском союзе рассматривают заявку на членство Украины. Однако, по ее словам, страну после боевых действий нужно будет восстанавливать с помощью ЕС.

"Заявка, которую подал президент (Зеленский), запустила процесс (рассмотрения статуса кандидата Украины в ЕС - ИФ). Я хочу напомнить, что между днем, когда заявка поступила и до того времени, как Совет запросил формальное мнение Еврокомиссии, прошло очень короткое время. Обычно это занимает годы", - отметила фон дел Ляйен.

По ее словам, "это показывает, что (по Украине) есть совершенно другой процесс". "Но процесс (вступления) сам по себе важен, как об этом сказал Макрон, есть условия, которым ты должен соответствовать, чтобы стать частью Европейского союза", - добавила президент ЕК.

Она подчеркнула, что Украину нужно будет восстановить тоже с помощью Европейского союза". "Я хочу подчеркнуть, что есть невероятная скорость в процессе за последние дни, что действительно показывает что Украина - часть нашей европейской семьи", - заверила глава ЕК.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, со своей стороны, заявил, что сейчас решать вопрос о членстве Украины в ЕС невозможно.