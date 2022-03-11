По данным Росстата число людей, живущих за чертой бедности, снизилось
19:15 11.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Согласно представленным данным, численность населения страны с доходами ниже границы бедности в IV квартале 2021 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 0,7%, или на 1,1 млн человек. По отношению к III кварталу 2021 года число малообеспеченных граждан снизилось на 2,5%, или на 3,6 млн человек. Всего по итогам года число граждан с доходами ниже границы бедности составило 11% от всего населения РФ, или 16,1 млн человек.
Граница бедности соответствует значению потребительской корзины в IV квартале 2020 года с учетом инфляции. Стоимость потребительской корзины за IV квартал 2020 года составила 9 961 руб. без учета инфляции.
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комментарии(1)
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Дядя 19:57 11.03.2022
Хочется поблагодарить правительство нашей страны за их заботу и труд в сфере материальной поддержки малоимущего населения и в работе по улучшению качества жизни. Мы надеемся, что эти старания ещё больше сократят бедность. В скором будущем, как обещает одна мудрая книга, будет высокий уровень жизни. Там есть такие слова: "Не будет так, что они построят, а жить будут другие, посадят, а есть будут другие...Они не будут трудится напрасно, и дети, которые у них родятся, не будут страдать."
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