По данным Росстата число людей, живущих за чертой бедности, снизилось

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество граждан с доходами ниже границы бедности снизилось в IV квартале 2021 года до 12,4 млн человек, что составляет 8,5% населения России. По предварительным итогам 2021 года, в среднем в России было 16,1 млн малообеспеченных граждан, или 11% от населения России, следует из данных Росстата, опубликованных в пятницу.

Согласно представленным данным, численность населения страны с доходами ниже границы бедности в IV квартале 2021 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 0,7%, или на 1,1 млн человек. По отношению к III кварталу 2021 года число малообеспеченных граждан снизилось на 2,5%, или на 3,6 млн человек. Всего по итогам года число граждан с доходами ниже границы бедности составило 11% от всего населения РФ, или 16,1 млн человек.

Граница бедности соответствует значению потребительской корзины в IV квартале 2020 года с учетом инфляции. Стоимость потребительской корзины за IV квартал 2020 года составила 9 961 руб. без учета инфляции.