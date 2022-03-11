Власти США считают, что водку и алмазы из РФ Америке больше покупать не следует

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США в рамках мер в отношении РФ из-за ситуации на Украине запретят импорт российских водки, морепродуктов и алмазов. Об этом президент США Джо Байден заявил в пятницу, выступая в Белом доме с краткой речью по ситуации вокруг Украины.

«Мы также предпринимаем дальнейшие шаги по запрету импорта товаров из ряда ключевых секторов российской экономики, это включает морепродукты, водку и алмазы», — сказал он.