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НОВОСТИ

Власти США считают, что водку и алмазы из РФ Америке больше покупать не следует

19:30 11.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США в рамках мер в отношении РФ из-за ситуации на Украине запретят импорт российских водки, морепродуктов и алмазов. Об этом президент США Джо Байден заявил в пятницу, выступая в Белом доме с краткой речью по ситуации вокруг Украины.

«Мы также предпринимаем дальнейшие шаги по запрету импорта товаров из ряда ключевых секторов российской экономики, это включает морепродукты, водку и алмазы», — сказал он.

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