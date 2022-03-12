Рубль 11 марта смог умеренно укрепиться к бивалютной корзине

20:10 Источник: Интерфакс

Доллар США и евро несколько ускорили снижение на "Московской бирже" (MOEX: MOEX ) в пятницу вечером; рубль смог умеренно укрепиться к бивалютной корзине, отыграв часть потерь на закрытии позиций перед выходными днями.

Курс доллара США составил 114,25 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 4,25 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому моменту стоил 121,03 руб./EUR1, подешевев на 3,97 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 4,12 рубля - до 117,3 рубля.