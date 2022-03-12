Андрей Воробьев: Строительство социальной инфраструктуры является безусловным приоритетом
20:30 11.03.2022
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Фото пресс-службы правительства
Московской области
Глава региона поручил вести постоянную коммуникацию с сотрудниками иностранных предприятий, которые приостановили свою работу в России – проводить с ними регулярные встречи и разъяснять о текущей ситуации.
Социальному блоку поручено реализовывать все обязательства перед жителями – речь идет о строительстве школ, садов, больниц и поликлиник.«Всю социальную инфраструктуру мы строим, и это является нашим безусловным приоритетом. Соответствующую поддержку будем получать и от федерального правительства, и естественно изыскивать дополнительные меры поддержки у себя в региональном бюджете. Прежде всего это связано с продовольственной безопасностью», – заявил Воробьёв.
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