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НОВОСТИ

Андрей Воробьев: Строительство социальной инфраструктуры является безусловным приоритетом

20:30 11.03.2022

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Фото пресс-службы правительства
Московской области
И бизнес, и жители должны знать обо всех мерах поддержки в Подмосковье, заявил на встрече с руководящим составом правительства губернатор Андрей Воробьёв.

Глава региона поручил вести постоянную коммуникацию с сотрудниками иностранных предприятий, которые приостановили свою работу в России – проводить с ними регулярные встречи и разъяснять о текущей ситуации.

Социальному блоку поручено реализовывать все обязательства перед жителями – речь идет о строительстве школ, садов, больниц и поликлиник.

«Всю социальную инфраструктуру мы строим, и это является нашим безусловным приоритетом. Соответствующую поддержку будем получать и от федерального правительства, и естественно изыскивать дополнительные меры поддержки у себя в региональном бюджете. Прежде всего это связано с продовольственной безопасностью», – заявил Воробьёв.

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