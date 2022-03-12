Компания Meta попыталась "внести ясность" относительно своих действий

22:40 Источник: Интерфакс

Компания Meta не потерпит любой формы дискриминации, русофобии или призывов к насилию по отношению к россиянам, новая политика модерации в Facebook и Instagram является временной и будет применяться только на территории Украины, заявил вице-президент Ник Клегг.

"Чтобы внести ясность: мы собираемся применять эту политику только в самой Украине. У нас нет никаких разногласий с народом России. Не предполагается никакого изменения в нашей политике относительно языка ненависти по отношению россиянам. Мы не потерпим русофобию или других видов дискриминации, домогательств или насилия в отношении к россиянам", - говорится в его заявлении, размещенном в Twitter.

Он отметил, что новая политика - это временное решение, принятое в исключительных обстоятельствах.

Клегг подчеркнул, что политика компании в данном случае направлена на защиту свободы слова человека в виде выражения самозащиты.

Ранее после того, как стало известно о том, что Facebook и Instagram временно разрешат пользователям в некоторых странах призывать к насилию в отношении российских солдат, Генпрокуратура РФ направила в суд иск о признании Meta экстремистской организацией и её запрете её деятельности на территории РФ.