Марафон фильмов про Бонда пройдет на телеканале ТВ-3

11:20

Фильмы про спецагента Джеймса Бонда с Дэниелом Крейгом покажут на ТВ-3 в воскресенье, 13 марта. Марафон стартует в 13 часов и продлится до полуночи.

Откроет его фильм «Казино Рояль» – 21-й фильм бондианы, за основу которого был взят самый первый приключенческий роман об агенте 007.

В 16.00 ТВ-3 покажет «Квант милосердия» — прямое продолжение «Казино рояль», вышедшее к столетию Яна Флеминга.

В 18.15 показ продолжит «007: Координаты «Скайфолл» — самая успешная лента за всю историю бондианы.

Завершит марафон в 21.15 фильм «007: Спектр» — прямое продолжение «Скайфолла», в котором шпион Ее Величества постарается добраться до верхушки загадочной организации «Спектр», а сама британская секретная служба окажется на грани расформирования.

Вера Цветкова