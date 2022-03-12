Марафон фильмов про Бонда пройдет на телеканале ТВ-3
11:20 12.03.2022
Фильмы про спецагента Джеймса Бонда с Дэниелом Крейгом покажут на ТВ-3 в воскресенье, 13 марта. Марафон стартует в 13 часов и продлится до полуночи.
Откроет его фильм «Казино Рояль» – 21-й фильм бондианы, за основу которого был взят самый первый приключенческий роман об агенте 007.
В 16.00 ТВ-3 покажет «Квант милосердия» — прямое продолжение «Казино рояль», вышедшее к столетию Яна Флеминга.
В 18.15 показ продолжит «007: Координаты «Скайфолл» — самая успешная лента за всю историю бондианы.
Завершит марафон в 21.15 фильм «007: Спектр» — прямое продолжение «Скайфолла», в котором шпион Ее Величества постарается добраться до верхушки загадочной организации «Спектр», а сама британская секретная служба окажется на грани расформирования.
Вера Цветкова
НОВОСТИ
- 12:30 12.03.2022
- В Москве выявили 1 655 заразившихся коронавирусом за сутки
- 12:00 12.03.2022
- ВС РФ вывели из строя почти 3,5 тыс. военных объектов Украины с начала операции — МО РФ
- 11:30 12.03.2022
- В России выявили 48 154 случая заражения коронавирусом за сутки
- 11:00 12.03.2022
- Роскосмос направляет партнерам по МКС требования снять с предприятий госкорпорации санкции
- 10:30 12.03.2022
- США пытаются демонизировать РФ, утверждая, что она может применить химоружие — Антонов
- 10:00 12.03.2022
- Минфин США разрешил находящимся в РФ американцам провозить в Россию долларовые банкноты
- 09:30 12.03.2022
- Два человека погибли при взрыве газа в девятиэтажке в Воронеже
- 09:00 12.03.2022
- РФ пошла на беспрецедентные шаги по поддержке экономики Белоруссии — Эйсмонт
- 08:50 12.03.2022
- Байден лично запретил передачу Украине МИГ-29 - WSJ
- 08:40 12.03.2022
- Глава Instagram считает неправильным решение о блокировке соцсети в России
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать