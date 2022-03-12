ВС РФ вывели из строя почти 3,5 тыс. военных объектов Украины с начала операции — МО РФ

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ вывели из строя 3 491 объект военной инфраструктуры Украины с начала спецоперации. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Всего за время операции выведен из строя 3 491 объект военной инфраструктуры Украины. Уничтожено 123 беспилотных летательных аппарата, 1 127 танков и других боевых бронированных машин, 115 реактивных систем залпового огня, 423 орудия полевой артиллерии и миномета, 934 единицы специальной военной автомобильной техники», — сказал Конашенков.