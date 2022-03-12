Конвои с западным вооружением для Украины могут стать целями для ВС РФ

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Накачка Украины западным оружием только усложняет ситуацию, это делает конвои с оружием законными целями для Вооруженных сил РФ. Об этом заявил в субботу замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала.

«Мы предупредили США, что оркеструемое ими накачивание Украины вооружениями из целого ряда стран не просто опасный ход, а это действие, которое превращает соответствующие конвои в законные цели», — указал замминистра.