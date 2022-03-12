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НОВОСТИ

СМИ назвали имя нового главы ИГ

15:00 12.03.2022 Источник: Газета.Ru

Спецслужбы стран Запада, а также Ирака утверждают, что Абу аль-Хасан аль-Хашими аль-Курайши стал новым главарем террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России). Мужчина приходится старшим братом ликвидированного в 2019 году в Сирии бывшего лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади, передает Reuters, ссылаясь на источники в ведомствах.

Как сообщается, Аль-Курейши — выходец из Ирака. Его настоящее имя — Джума Авад аль-Бадри.

По информации агентства, он является членом различных радикальных иракских группировок с момента военного вторжения ВС США в арабскую республику в 2003 году.  Газета.Ru

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