Великобритания запаслась российскими товарами до санкций - Daily Mail

17:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

СМИ: Великобритания до санкций запаслась российскими товарами. За месяц до специальной военной операции на Украине Соединённое Королевство побило рекорд по импорту из нашей страны.

«На это были потрачены в общей сложности около двух с половиной миллиардов фунтов стерлингов», — пишет британская газета Daily Mail со ссылкой на Управление национальной статистики. Из них почти миллиард фунтов был направлен на закупку разных видов топлива, три миллиона фунтов — на корма для животных, 24,9 миллиона — на разные химикаты, 11 миллионов — на сталь и 22,1 миллиона — на другие металлы.

Вашингтон и Лондон 8 марта объявили о запрете импорта российской нефти. США, кроме того, ограничили импорт и других энергоресурсов, в том числе природного газа. Позже к «нефтяным санкциям» присоединилась Канада. В то же время в некоторых странах ЕС заявляли, что им будет крайне трудно жить без российского газа. Говорит Москва