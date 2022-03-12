На Украину под видом гуманитарных грузов везут тонны контрабанды — глава Львовской области
18:00 12.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тонны контрабандных грузов в последние недели попадают на Украину через переходы на западной границе под видом гуманитарной помощи. Об этом в субботу сообщил глава администрации Львовской области Максим Козицкий.
«К сожалению, есть люди, зарабатывающие на войне. Каждый день львовские таможенники обнаруживают тонны сыра, хамона, другие коммерческие продовольственные товары», — написал он в телеграм-канале. По его словам, весь конфискат передают в армию.
В настоящий момент, назвал причину Козицкий, алгоритм ввоза гуманитарной помощи на Украину максимально упрощен — соответствующие постановления кабмина значительно ускорили прохождение контрольных процедур.
В частности, для перевозки гуманитарного груза нужно подать декларацию, в которой указаны только получатель, отправитель, транспорт и перевозимый товар.
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