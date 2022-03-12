eBay приостанавливает транзакции с российскими адресами
18:30 12.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американская компания eBay, занимающаяся онлайн-продажами, временно остановила все транзакции с российскими адресами из-за прекращения работы платежных провайдеров на территории РФ. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте eBay export.
«По причине прекращения работы платежных провайдеров и основных служб доставки мы временно приостанавливаем все транзакции с российскими адресами. Мы будем продолжать оценивать ситуацию и вносить необходимые изменения в нашу политику и предоставление услуг по мере развития событий», — говорится в сообщении.
Кроме того, новые меры eBay по-разному повлияют на пользователей маркетплейса. В заявлении утверждается, что активные объявления пользователей с фиксированной ценой будут скрыты из результатов поиска. «Учитывая эти факторы, для вашей учетной записи установлен статус „в отпуске“ (Time Away). Ваши активные объявления с фиксированной ценой будут скрыты из результатов поиска, и покупатели не смогут приобретать ваши товары. Если у вас есть активные тематические объявления (Classified Ads) или объявления в формате аукциона, они будут завершены. Если по вашим объявлениям в формате аукциона есть ставки, эти ставки будут отменены. Если у вас нет активных объявлений, от вас не требуется никаких действий», — поясняется в сообщении.
Ранее компания eBay сообщила, что с 3 марта приостановила доставку заказов в РФ и на Украину.
eBay Inc. — одна из крупнейших в мире американских компаний в области коммерции, оперирующая на 190 рынках. Согласно исследованию Data Insight, eBay стал самым популярным экспортным маркетплейсом в России в 2021 году.
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