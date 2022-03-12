Украине нужны противоракетные системы, и она готова заплатить за них — Зеленский
19:00 12.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина нуждается в противоракетных системах, и она готова заплатить за их поставки. Об этом заявил в субботу украинский президент Владимир Зеленский на брифинге иностранным журналистам.
«Мы готовы это (противоракетные системы — прим. ТАСС) купить, мы готовы взять кредиты, мы готовы вытянуть последние деньги из нашего бюджета и отдать сразу», — сказал он.
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