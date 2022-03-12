0
0
87
НОВОСТИ

Украине нужны противоракетные системы, и она готова заплатить за них — Зеленский

19:00 12.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина нуждается в противоракетных системах, и она готова заплатить за их поставки. Об этом заявил в субботу украинский президент Владимир Зеленский на брифинге иностранным журналистам.

«Мы готовы это (противоракетные системы — прим. ТАСС) купить, мы готовы взять кредиты, мы готовы вытянуть последние деньги из нашего бюджета и отдать сразу», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:30 12.03.2022
Актриса Мила Кунис выступила против русофобии на Западе
0
0
18:30 12.03.2022
eBay приостанавливает транзакции с российскими адресами
0
140
18:00 12.03.2022
На Украину под видом гуманитарных грузов везут тонны контрабанды — глава Львовской области
0
192
17:30 12.03.2022
Кремль раскрыл содержание телефонного разговора Путина, Макрона и Шольца
0
281
17:00 12.03.2022
Великобритания запаслась российскими товарами до санкций - Daily Mail
0
285
16:00 12.03.2022
В офисе Зеленского призвали жителей Украины выйти на работу
0
393
15:00 12.03.2022
СМИ назвали имя нового главы ИГ
0
433
14:00 12.03.2022
Конвои с западным вооружением для Украины могут стать целями для ВС РФ
0
488
13:00 12.03.2022
Инициативы РФ по гарантиям безопасности уже не в силе, изменилась конфигурация — Рябков
0
650
12:30 12.03.2022
В Москве выявили 1 655 заразившихся коронавирусом за сутки
0
437

Возврат к списку