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Париж анонсировал новые санкции против РФ после переговоров Макрона, Шольца и Путина

20:00 12.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Евросоюза готовятся ввести новые антироссийские санкции, о которых будет объявлено в ближайшие часы. Об этом после телефонных переговоров президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и лидера России Владимира Путина сообщил в субботу источник в Елисейском дворце.

По его словам, которые приводит телеканал Бэ-эф-эм, Москва «не продемонстрировала желания остановить войну». «Мы примем новые санкционные меры в ближайшие часы», — сказал источник. Отмечается, что переговоры были «очень откровенными и тяжелыми». В администрации французского лидера считают, что Россия может столкнуться с риском «блокировки на международной арене, как это было с КНДР или Сирией под управлением [президента] Башара Асада».

В Елисейском дворце заявили, что «продолжат оказывать максимальное давление» на Россию, чтобы прекратить боевые действия на Украине. Отдельно Макрон и Шольц в ходе беседы обратили внимание Путина на тяжелую гуманитарную ситуацию в Мариуполе. Кроме того, в Елисейском дворце выступили с утверждением, что украинские силовики не нарушают нормы гуманитарного права.

Как в свою очередь сообщила по итогам трехстороннего телефонного разговора пресс-служба Кремля, Путин рассказал Макрону и Шольцу о нарушениях украинскими силовиками норм международного гуманитарного права. Речь, в частности, шла о внесудебных расправах над несогласными, захватах заложников и использовании мирных жителей в качестве живого щита, размещении тяжелых вооружений в жилых кварталах, возле больниц, школ и детских садов. Также Путин сообщил о систематическом срыве украинскими националистическими батальонами попыток эвакуации мирных жителей из зоны боевых действий.

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