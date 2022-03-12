Зеленский заявил о трудностях с наполнением бюджета Украины
21:00 12.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время в стране наблюдаются проблемы с наполнением бюджета.
«Что касается денег, у нас проблема в том, что нас интересует наполнение нашего бюджета. У нас с этим трудности, потому что часть предприятий не работает», — сказал он в субботу в интервью иностранным СМИ.
По его словам, частный сектор не работает по разным причинам, например, многие люди боятся и закрыли малые и средние предприятия. «Точно нужны деньги. Точно тут Европа и США помогают, деньги выделяют», — добавил украинский президент.
НОВОСТИ
- 14:00 12.03.2022
- Конвои с западным вооружением для Украины могут стать целями для ВС РФ
- 12:00 12.03.2022
- ВС РФ вывели из строя почти 3,5 тыс. военных объектов Украины с начала операции — МО РФ
- 17:40 11.03.2022
- Минобороны Индии признало пуск ракеты по Пакистану из-за «технического сбоя»
- 12:05 11.03.2022
- Путин одобрил идею привлекать добровольцев для военной помощи Донбассу
- 10:32 11.03.2022
- ВС РФ ударом высокоточным оружием вывели из строя аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске
- 09:20 11.03.2022
- Войска ДНР освободили город Волноваху — Минобороны РФ
- 22:25 10.03.2022
- Украина предложила три новых коридора для эвакуации. Россия согласилась - Мизинцев
- 20:00 10.03.2022
- Националисты и наемники на Украине стреляют по российским медикам - МО РФ
- 19:20 10.03.2022
- Лаборатории на Украине обеспецивают "биологическую безопасность" Украины - нацразведка США
- 10:05 10.03.2022
- КНДР будет собирать данные об американских военных
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать