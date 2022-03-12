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Зеленский заявил о трудностях с наполнением бюджета Украины

21:00 12.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время в стране наблюдаются проблемы с наполнением бюджета.

«Что касается денег, у нас проблема в том, что нас интересует наполнение нашего бюджета. У нас с этим трудности, потому что часть предприятий не работает», — сказал он в субботу в интервью иностранным СМИ.

По его словам, частный сектор не работает по разным причинам, например, многие люди боятся и закрыли малые и средние предприятия. «Точно нужны деньги. Точно тут Европа и США помогают, деньги выделяют», — добавил украинский президент.

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