Зеленский заявил о трудностях с наполнением бюджета Украины

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время в стране наблюдаются проблемы с наполнением бюджета.

«Что касается денег, у нас проблема в том, что нас интересует наполнение нашего бюджета. У нас с этим трудности, потому что часть предприятий не работает», — сказал он в субботу в интервью иностранным СМИ.

По его словам, частный сектор не работает по разным причинам, например, многие люди боятся и закрыли малые и средние предприятия. «Точно нужны деньги. Точно тут Европа и США помогают, деньги выделяют», — добавил украинский президент.