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НОВОСТИ

Крым и Донбасс связали сухопутным коридором

10:05 14.03.2022 Источник: РБК

Крым и Донбасс удалось связать сухопутным путем в ходе военной операции на Украине. Об этом постпред республики при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил «РИА Новости».

«Под контроль взята автомобильная дорога от Крыма до Мариуполя», — уточнил он.

Еще в первый день военной операции на Украине российским войскам удалось разблокировать Северо-Крымский канал. Глава Крыма Сергей Аксенов после взрыва дамбы объявил, что водная блокада полуострова фактически закончилась.  РБК

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