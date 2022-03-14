0
0
65
НОВОСТИ

Авиация ВКС РФ поразила 187 объектов ВСУ за сутки — МО РФ

11:00 14.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Авиация ВКС РФ поразила 187 объектов ВСУ за сутки, подразделения ПВО уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«За ночь 14 марта авиацией и ПВО ВКС России были сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе один „Байрактар ТБ-2“. Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 187 объектов ВСУ, в том числе два пункта управления, один зенитный ракетный комплекс „Бук-М1“, одна радиолокационная станция наведения и целеуказания, две реактивные установки залпового огня, две станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и ГСМ, 31 место скопления боевой техники», — сказал Конашенков.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 14.03.2022
Из-за обесточивания на шахте в Донбассе 80 горняков оказались блокированы под землей
0
33
11:05 14.03.2022
Австралия и Нидерланды подают в суд на РФ с требованием компенсации по делу о рейсе MH17
0
74
10:32 14.03.2022
Россия возобновляет авиасообщение с Китаем и Индонезией
0
176
10:20 14.03.2022
На руках у россиян находится $90 млрд
0
168
10:05 14.03.2022
Крым и Донбасс связали сухопутным коридором
0
216
10:00 14.03.2022
В России перестал работать Instagram
0
207
09:32 14.03.2022
Данные банковских карт россиян сливают в даркнет - СМИ
0
268
09:20 14.03.2022
Австралия объявила о санкциях в отношении 33 бизнесменов из РФ — Bloomberg
0
225
09:05 14.03.2022
Упавший в Загребе беспилотник нес авиабомбу весом 120 кг, она взорвалась в воронке — ТВ
0
318
09:00 14.03.2022
Макрон и Байден в ходе телефонной беседы договорились об ужесточении санкций против РФ
0
262

Возврат к списку