Авиация ВКС РФ поразила 187 объектов ВСУ за сутки — МО РФ

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Авиация ВКС РФ поразила 187 объектов ВСУ за сутки, подразделения ПВО уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«За ночь 14 марта авиацией и ПВО ВКС России были сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе один „Байрактар ТБ-2“. Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 187 объектов ВСУ, в том числе два пункта управления, один зенитный ракетный комплекс „Бук-М1“, одна радиолокационная станция наведения и целеуказания, две реактивные установки залпового огня, две станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и ГСМ, 31 место скопления боевой техники», — сказал Конашенков.