Австралия и Нидерланды подают в суд на РФ с требованием компенсации по делу о рейсе MH17

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Австралия и Нидерланды подали в суд на Российскую Федерацию с требованием выплатить миллионы долларов в качестве компенсации по делу о катастрофе самолета авиакомпании Malaysia Airlines («Малайзийские авиалинии»), в результате которой погибли 298 человек. Об этом в понедельник сообщила глава австралийского МИД Марис Пейн.

«Будем использовать все доступные средства для того, чтобы привлечь Россию к ответственности. Отказ Российской Федерации взять на себя ответственность за свое участие в крушении рейса MH17 неприемлем, и правительство Австралии не исключает никаких правовых возможностей в своем стремлении к справедливости», — указано в совместном заявлении главы МИД Австралии, премьер-министра страны Скотта Моррисона, его заместителя Барнаби Джойса и генерального прокурора Микелии Кэш.