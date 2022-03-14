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В России выявили 41 055 случаев заражения коронавирусом за сутки

11:32 14.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 41 055, до 17 376 241. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,24%.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 105 243, до 15 585 650. Днем ранее в штабе заявляли о 128 629 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 533, до 361 344. Днем ранее было выявлено 596 смертей.

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