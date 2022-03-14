МИД КНР назвал ложными сообщения о том, что РФ якобы запросила у Китая военную помощь

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сообщения со стороны США о том, что Россия якобы запросила у Китая военную помощь для проведения специальной операции на Украине, являются дезинформацией. Об этом в понедельник на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Соответствующие сообщения, распространяемые американской стороной, являются ложной информацией», — сказал дипломат.