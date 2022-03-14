0
0
147
НОВОСТИ

МИД КНР назвал ложными сообщения о том, что РФ якобы запросила у Китая военную помощь

12:05 14.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сообщения со стороны США о том, что Россия якобы запросила у Китая военную помощь для проведения специальной операции на Украине, являются дезинформацией. Об этом в понедельник на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Соответствующие сообщения, распространяемые американской стороной, являются ложной информацией», — сказал дипломат.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

13:00 14.03.2022
В Донецке в результате падения ракеты «Точка-У» погибли 20 человек, 9 ранены
0
0
12:32 14.03.2022
В Москве выявили менее 1 тыс. заболевших ковидом за сутки
0
77
12:20 14.03.2022
Над Донецком сбита ракета «Точка-У» ВС Украины, есть погибшие после падения обломков
0
168
12:00 14.03.2022
Вступление НАТО в конфликт вокруг Украины чревато третьей мировой войной — Мишель
0
153
11:32 14.03.2022
В России выявили 41 055 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
162
11:20 14.03.2022
Из-за обесточивания на шахте в Донбассе 80 горняков оказались блокированы под землей
0
169
11:05 14.03.2022
Австралия и Нидерланды подают в суд на РФ с требованием компенсации по делу о рейсе MH17
0
266
11:00 14.03.2022
Авиация ВКС РФ поразила 187 объектов ВСУ за сутки — МО РФ
0
212
10:32 14.03.2022
Россия возобновляет авиасообщение с Китаем и Индонезией
0
354
10:20 14.03.2022
На руках у россиян находится $90 млрд
0
309

Возврат к списку