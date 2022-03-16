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В Донецке в результате падения ракеты «Точка-У» погибли 20 человек, 9 ранены

13:00 14.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жертвами падения ракеты «Точка-У» в Донецке, согласно предварительным данным, стали 20 человек, в том числе дети, 9 человек получили ранения. Об этом в понедельник заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-1».

«Точку-У» удалось сбить, но даже обломки принесли такие повреждения, и самое страшное — это гибель гражданского населения. В районе банкомата люди просто стояли в очереди, стояли на остановке. 20 человек — это по предварительным данным погибших, еще 9 раненых. Среди погибших есть дети», — сказал Пушилин.

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