В Донецке в результате падения ракеты «Точка-У» погибли 20 человек, 9 ранены

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жертвами падения ракеты «Точка-У» в Донецке, согласно предварительным данным, стали 20 человек, в том числе дети, 9 человек получили ранения. Об этом в понедельник заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-1».

«Точку-У» удалось сбить, но даже обломки принесли такие повреждения, и самое страшное — это гибель гражданского населения. В районе банкомата люди просто стояли в очереди, стояли на остановке. 20 человек — это по предварительным данным погибших, еще 9 раненых. Среди погибших есть дети», — сказал Пушилин.