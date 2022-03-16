ФРГ попросила приостановить отправку в страну из Польши поездов с украинскими беженцами

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Берлин обратился к Варшаве с просьбой приостановить отправку в Германию поездов с беженцами с Украины. Об этом заявил в понедельник в эфире телеканала ТВН24 заместитель министра внутренних дел Польши Павел Шефернакер.

По его словам, «масштабы эмиграции с Украины застали всю Европу врасплох». «Вчера вечером я говорил с немецким МВД, где нас попросили приостановить специальные поезда, которые едут в Германию, потому что там уже сложилась ситуация бутылочного горлышка. Это показывает, насколько ЕС не был готов к этой ситуации», — сказал Шефернакер.

«Что значит узкое место? За три дня специальными поездами из Варшавы, Кракова и Катовице выехало 28 тыс. человек. У нас 1,5 млн человек», — подчеркнул заместитель главы МВД.

«Мы все должны поддерживать друг друга, я рассчитываю на эту европейскую солидарность», — добавил он.

Согласно последним данным Погранохраны Польши, с 24 февраля в страну с Украины приехали 1,758 млн человек. В выходные дни польскими властями были направлены около двух десятков поездов с беженцами в Германию, а также несколько дополнительных поездов в Чехию.