ЕС намерен лишить РФ режима наибольшего благоприятствования в ВТО
13:32 14.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз будет добиваться лишения России режима максимального благоприятствования в рамках Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом заявил в понедельник госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в эфире телеканала Бэ-эф-эм.
«Вместе с США, Великобританией, другими партнерами по Группе семи, страны ЕС добиваются лишения России привилегированного статуса в торговле, которым она обладает в ВТО», — сказал Бон.
Он отметил, что речь идет об отмене для России льгот, которые обеспечивают облегченный таможенный режим в ряде сфер международной торговли.
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