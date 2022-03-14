ЕС намерен лишить РФ режима наибольшего благоприятствования в ВТО

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз будет добиваться лишения России режима максимального благоприятствования в рамках Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом заявил в понедельник госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в эфире телеканала Бэ-эф-эм.

«Вместе с США, Великобританией, другими партнерами по Группе семи, страны ЕС добиваются лишения России привилегированного статуса в торговле, которым она обладает в ВТО», — сказал Бон.

Он отметил, что речь идет об отмене для России льгот, которые обеспечивают облегченный таможенный режим в ряде сфер международной торговли.