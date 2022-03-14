0
0
118
НОВОСТИ

ЕС намерен лишить РФ режима наибольшего благоприятствования в ВТО

13:32 14.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз будет добиваться лишения России режима максимального благоприятствования в рамках Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом заявил в понедельник госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в эфире телеканала Бэ-эф-эм.

«Вместе с США, Великобританией, другими партнерами по Группе семи, страны ЕС добиваются лишения России привилегированного статуса в торговле, которым она обладает в ВТО», — сказал Бон.

Он отметил, что речь идет об отмене для России льгот, которые обеспечивают облегченный таможенный режим в ряде сфер международной торговли.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 14.03.2022
Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты
0
0
14:00 14.03.2022
Россия с 1 апреля повышает пошлину на экспорт подсолнечного масла
0
43
13:35 14.03.2022
Аренда земли за 1 рубль на три года – новая мера поддержки в Подмосковье
0
95
13:20 14.03.2022
Турция больше не рассматривает возможность покупки ЗРК Patriot у США
0
139
13:05 14.03.2022
ФРГ попросила приостановить отправку в страну из Польши поездов с украинскими беженцами
0
153
13:00 14.03.2022
В Донецке в результате падения ракеты «Точка-У» погибли 20 человек, 9 ранены
0
154
12:32 14.03.2022
В Москве выявили менее 1 тыс. заболевших ковидом за сутки
0
168
12:20 14.03.2022
Над Донецком сбита ракета «Точка-У» ВС Украины, есть погибшие после падения обломков
0
311
12:05 14.03.2022
МИД КНР назвал ложными сообщения о том, что РФ якобы запросила у Китая военную помощь
0
241
12:00 14.03.2022
Вступление НАТО в конфликт вокруг Украины чревато третьей мировой войной — Мишель
0
258

Возврат к списку