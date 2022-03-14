Россия с 1 апреля повышает пошлину на экспорт подсолнечного масла

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России с 1 апреля 2022 г. повышается до $313 против $260,1 в марте 2022 г. Об этом говорится в материалах Минсельхоза.

Пошлина рассчитана исходя из индикативной цены в размере $1 тыс. 447,2 за тонну.

Согласно решению, принятому правительством РФ, на подсолнечное масло с 1 сентября 2021 г. по 31 августа 2022 г. вводится плавающая вывозная 70-процентная пошлина. Она взимается с разницы между базовой ценой ($1 тыс. за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента ($50 за 1 тонну).

Сейчас действует экспортная пошлина на подсолнечник, вывозимый из России за пределы ЕАЭС. По мнению правительства РФ, это поможет отрегулировать объемы вывоза и переориентировать участников рынка на экспорт сельхозтоваров с высокой добавленной стоимостью.