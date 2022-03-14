Аренда земли за 1 рубль на три года – новая мера поддержки в Подмосковье

13:35

На территории Московской области появится возможность аренды земли за 1 рубль. Эта мера поддержки направлена на реализацию импортозамещения товаров, сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.

«У нас уже долгое время действует возможность предоставления земли для новых предприятий. Вот сейчас мы еще одну инициативу ввели – это аренда земли за 1 рубль», – сказал Воробьев на совещании с руководителями ведомств и главами городских округов.

Он отметил, что это предоставление площадки за символическую стоимость. Такая мера реализована для выполнения целей импортозамещения.

«По сути, это предоставление площадки со всем необходимым за символическую цену. Для того, чтобы, прежде всего, реализовывать на этих площадках проекты импортозамещения. Земля у нас предоставляется бесплатно. Мы еще и помогаем началу новых проектов», – сказал Андрей Воробьев.

Ранее Андрей Воробьев назвал приоритетным направлением работы поддержку отечественных производителей, бизнеса, который готов участвовать в программах импортозамещения.

На федеральном и региональном уровнях уже принят ряд решений. В частности, речь идет о кредитных и налоговых каникулах. Также прорабатываются различные варианты расширения финансирования как для стратегических предприятий, так и для малого и среднего бизнеса.

Губернатор Подмосковья поручил главам и инвестиционному блоку оперативно привлекать инвесторов и запускать в регионе новые проекты. Некоторые из них уже находятся на рассмотрении у правительства региона.