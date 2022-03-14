Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты
14:12 14.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки гражданской авиации, который дает возможность регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний, а также выдавать им отечественные сертификаты летной годности. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Поправки, внесенные в Воздушный кодекс РФ и ряд законодательных актов, позволяют российским авиакомпаниям сохранить парк иностранных воздушных судов и дают возможность эксплуатировать самолеты на внутренних линиях. Сертификация гражданских воздушных судов будет осуществляться с привлечением сертификационных центров и испытательных лабораторий, требования к которым определит Минтранс.
НОВОСТИ
- 16:00 14.03.2022
- Спецоперация РФ на Украине идет по плану, завершится в срок и в полном объеме — Песков
- 15:32 14.03.2022
- Предприятия ушедших из РФ компаний могут подвергнуться ускоренному банкротству — Силуанов
- 15:12 14.03.2022
- Германия подготовлена к возможному прекращению поставок газа из России — Минэкономики
- 15:00 14.03.2022
- МО РФ не исключает постановки под полный контроль крупных городов Украины — Песков
- 14:55 14.03.2022
- Собянин отменил масочный режим в связи со стабильным улучшением эпидситуации
- 14:32 14.03.2022
- Израиль не будет путем обхода санкций, введенных против РФ США и Западом — МИД
- 14:00 14.03.2022
- Россия с 1 апреля повышает пошлину на экспорт подсолнечного масла
- 13:35 14.03.2022
- Аренда земли за 1 рубль на три года – новая мера поддержки в Подмосковье
- 13:32 14.03.2022
- ЕС намерен лишить РФ режима наибольшего благоприятствования в ВТО
- 13:20 14.03.2022
- Турция больше не рассматривает возможность покупки ЗРК Patriot у США
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать