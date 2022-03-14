Израиль не будет путем обхода санкций, введенных против РФ США и Западом — МИД
14:32 14.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израиль не станет путем для обхода санкций, введенных в отношении России Вашингтоном и странами Запада. С таким заявлением выступил в понедельник глава израильского МИД Яир Лапид, находящийся с визитом в Братиславе.
«Израиль не будет путем обхода санкций, введенных против России Соединенными Штатами и странами Запада», — написал Лапид в «Твиттере».
«Министерство иностранных дел [Израиля] координирует этот вопрос при участии Банка Израиля (Центральный банк страны — прим. ТАСС), министерств финансов, экономики, энергетики, Управления аэропортов страны и других структур», — добавил Лапид.
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