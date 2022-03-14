МО РФ не исключает постановки под полный контроль крупных городов Украины — Песков

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны России не исключает взятия под полный контроль крупных населенных пунктов Украины, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Министерство обороны при обеспечении максимальной безопасности мирного населения не исключает возможности постановки под полный контроль крупных населенных пунктов, которые сегодня и так практически находятся в окружении, за исключением зон, используемых для гуманитарной эвакуации», — подчеркнул представитель Кремля.