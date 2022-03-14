Предприятия ушедших из РФ компаний могут подвергнуться ускоренному банкротству — Силуанов

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предприятия иностранных компаний, которые ушли с российского рынка, могут быть подвергнуты механизму ускоренного банкротства. Такая процедура будет осуществляться в период от трех до шести месяцев, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24».

«Теперь по тем решениям, которые связаны с закрытием предприятий и уходом компаний. У нас предусмотрен и разработан для этого особый механизм — механизм ускоренного банкротства, ускоренного временного управления компанией и, соответственно, продажи этой компании новым собственникам. Такой механизм будет осуществляться в период от трех до шести месяцев в зависимости от того, как настроены собственники таких компаний», — сказал он.