Предприятия ушедших из РФ компаний могут подвергнуться ускоренному банкротству — Силуанов
15:32 14.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Предприятия иностранных компаний, которые ушли с российского рынка, могут быть подвергнуты механизму ускоренного банкротства. Такая процедура будет осуществляться в период от трех до шести месяцев, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24».
«Теперь по тем решениям, которые связаны с закрытием предприятий и уходом компаний. У нас предусмотрен и разработан для этого особый механизм — механизм ускоренного банкротства, ускоренного временного управления компанией и, соответственно, продажи этой компании новым собственникам. Такой механизм будет осуществляться в период от трех до шести месяцев в зависимости от того, как настроены собственники таких компаний», — сказал он.
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