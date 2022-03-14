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РФ подготовит поручение для оплаты госдолга в рублях, если не удастся оплатить в валюте

16:12 14.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия подготовит платежное поручение в рублях для оплаты внешнего долга в случае, если не удастся оплатить в валюте. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24».

«Исполнение платежа, который предусмотрен именно в этих валютах в условиях заморозки золотовалютных резервов, возможно столкнется с определенными сложностями. Тем не менее, это уже будет зависеть от возможности тех банков, а это западные банки, где находятся счета Российской Федерации, исполнить это поручение. Если мы увидим сложности с исполнением этого поручения, то завтра, во вторник уже, мы подготовим соответствующее платежное поручение в рублевых эквивалентах. У нас в соответствии указом президента предусмотрен и такой сценарий на случай, если платежка не пройдет в валюте. Завтра мы подготовим соответствующее исполнение наших обязательств в рублях», — сказал Силуанов.

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