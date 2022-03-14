Ряд санкций Запада против Белоруссии мощнее, чем санкции против РФ — Головченко
16:32 14.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белоруссия оказалась под ударом западных санкций за «содействие» операции на Украине, и их масштаб иногда превосходит рестрикции против России. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Белоруссии Романом Головченко в ходе встречи с российским коллегой Михаилом Мишустиным.
«В последние недели Республика Беларусь оказалась под ударом западных санкций, которые в отношении нас введены с формулировкой „за соучастие или содействие в российской военной операции на Украине“. Ряд санкций повторяют введенные в отношении РФ, а ряд превосходят», — сказал Головченко.
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