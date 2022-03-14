В мире сделаны почти 11 млрд прививок от коронавируса

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 10,9 млрд прививок от COVID-19 уже сделано в 184 странах на настоящий момент, но до достижения цели — окончания пандемии — еще далеко. Это отметило в понедельник агентство Блумберг со ссылкой на свои подсчеты.

«За год с небольшим осуществления самой масштабной кампании по вакцинации в истории человечества было введено более 10,9 млрд доз препаратов — по 140 прививок на каждые 100 человек. Сейчас средние темпы вакцинации составляют 21,3 млн доз в день, причем для 3,36 млн человек — это первая прививка. Если такие темпы будут сохранены, то пройдет еще 9 месяцев прежде, чем 75% жителей планеты получат хотя бы одну дозу вакцины», — подчеркнуло агентство. Ранее оно приводило мнение экспертов: для возвращения жизни в нормальное русло нужно вакцинировать от 70% до 85% населения.

Как указывает Блумберг, «уже в 85 странах привиты как минимум одной дозой 75% жителей, однако цель — остановить пандемию — все еще остается труднодостижимой». Замедляет процесс «неравный доступ к вакцинам», считает агентство. «За два года с того момента, как было объявлено о пандемии, удалось разработать дюжину новых вакцин, но их распределение по планете было неравномерным: в странах с высоким уровнем доходов вакцинация осуществлялась в 10 раз быстрее, чем в странах с низким уровнем, — отмечает Блумберг. — Доставка миллиардов дополнительных доз в некоторые из самых неблагополучных по уровню развития здравоохранения стран по-прежнему является одной из насущных мировых проблем».

Согласно оценкам Блумберг, в Китае, где сделано больше всего прививок — почти 3,2 млрд, полностью вакцинировано 87,3% населения. Во Франции — 80,6% жителей, Японии — 79,8%, ФРГ — 75,7%, Великобритании — 73,3%, США — 64,6%. В то же время в Демократической Республике Конго — 0,5%, Чаде и на Гаити — 0,9%, в Йемене — 1,2%, Камеруне — 3,1%. В России — 49,4% населения.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в мире заразились 456,9 млн человек, 6 млн умерли. На первом месте по этим показателям находятся США: 79,5 млн и 967,5 тыс. соответственно.