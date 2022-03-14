В Иркутске задержан мужчина, ранивший ножом двух полицейских

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Местный житель в Иркутске с ножом напал на двоих полицейских в подъезде жилого дома, куда они прибыли по вызову на бытовой конфликт. Как сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк, ответным огнем он был ранен и задержан.

«Сегодня экипаж патрульно-постовой службы выехал на сообщение о бытовом конфликте в многоквартирном доме, которое поступило в дежурную часть ОП № 5 межмуниципального управления МВД России „Иркутское“. Двое полицейских зашли в подъезд, где на них неожиданно напал местный житель и причинил ножевые ранения. Действуя в соответствии с обстановкой, один из сотрудников ППСП применил табельное оружие. Фигурант получил огнестрельное ранение и был задержан», — сказала Волк.

По ее словам, в настоящее время оба полицейских и злоумышленник доставлены в медучреждение. Один из сотрудников находится в тяжелом состоянии.