В Иркутске задержан мужчина, ранивший ножом двух полицейских
17:32 14.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Местный житель в Иркутске с ножом напал на двоих полицейских в подъезде жилого дома, куда они прибыли по вызову на бытовой конфликт. Как сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк, ответным огнем он был ранен и задержан.
«Сегодня экипаж патрульно-постовой службы выехал на сообщение о бытовом конфликте в многоквартирном доме, которое поступило в дежурную часть ОП № 5 межмуниципального управления МВД России „Иркутское“. Двое полицейских зашли в подъезд, где на них неожиданно напал местный житель и причинил ножевые ранения. Действуя в соответствии с обстановкой, один из сотрудников ППСП применил табельное оружие. Фигурант получил огнестрельное ранение и был задержан», — сказала Волк.
По ее словам, в настоящее время оба полицейских и злоумышленник доставлены в медучреждение. Один из сотрудников находится в тяжелом состоянии.
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