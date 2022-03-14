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НОВОСТИ

РФ будет использовать китайский юань в качестве одного из валютных резервов

18:00 14.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайский юань является надежной резервной валютой, такое мнение высказал министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24».

«Китайский юань — часть золотовалютных резервов хранится в этой валюте. И мы, развивая торговые отношения с КНР, будем задействовать часть золотовалютных резервов, которые выражены в китайских юанях. Поэтому юань сегодня остается одним из таких источников валютных резервов нашей страны, и мы всячески будем его использовать», — сказал Силуанов.

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