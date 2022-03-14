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Германия засекретит данные о поставках вооружений на Украину - AP

18:40 14.03.2022 Источник: Интерфакс

Правительство ФРГ приняло решение больше не предоставлять информацию о поставках оружия на Украину, сообщает в понедельник агентство Associated Press (AP). Представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер отметил, что эти меры предпринимаются "с целью избежать рисков в сфере безопасности".

"Целью России является перерезать пути поставок (оружия) на Украину и усилить собственную оборону, а мы не хотим этому способствовать", - приводит AP слова представителя Минобороны ФРГ Арне Коллатца.

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