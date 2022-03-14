Германия засекретит данные о поставках вооружений на Украину - AP
18:40 14.03.2022 Источник: Интерфакс
Правительство ФРГ приняло решение больше не предоставлять информацию о поставках оружия на Украину, сообщает в понедельник агентство Associated Press (AP). Представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер отметил, что эти меры предпринимаются "с целью избежать рисков в сфере безопасности".
"Целью России является перерезать пути поставок (оружия) на Украину и усилить собственную оборону, а мы не хотим этому способствовать", - приводит AP слова представителя Минобороны ФРГ Арне Коллатца.
НОВОСТИ
- 18:00 14.03.2022
- РФ будет использовать китайский юань в качестве одного из валютных резервов
- 17:32 14.03.2022
- В Иркутске задержан мужчина, ранивший ножом двух полицейских
- 17:12 14.03.2022
- Сотрудники СБУ и посольств Украины лично нанимают боевиков с Ближнего Востока — МИД РФ
- 17:00 14.03.2022
- В мире сделаны почти 11 млрд прививок от коронавируса
- 16:32 14.03.2022
- Ряд санкций Запада против Белоруссии мощнее, чем санкции против РФ — Головченко
- 16:12 14.03.2022
- РФ подготовит поручение для оплаты госдолга в рублях, если не удастся оплатить в валюте
- 16:00 14.03.2022
- Спецоперация РФ на Украине идет по плану, завершится в срок и в полном объеме — Песков
- 15:32 14.03.2022
- Предприятия ушедших из РФ компаний могут подвергнуться ускоренному банкротству — Силуанов
- 15:12 14.03.2022
- Германия подготовлена к возможному прекращению поставок газа из России — Минэкономики
- 15:00 14.03.2022
- МО РФ не исключает постановки под полный контроль крупных городов Украины — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать