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Единороссы предлагают ввести уголовное наказание для глав компаний за исполнение санкций

19:20 14.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Партия «Единая Россия» предлагает установить уголовную ответственность для руководства компаний за исполнение санкций, введенных в отношении РФ западными странами. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

«Мы только что приняли поправки, которые установили административную и уголовную ответственность за призывы к санкциям против российских лиц. В то же время считаю, что факты следования иностранным санкциям внутри страны являются косвенным свидетельством их поддержки. Иначе как предательством это называть нельзя», — приводит слова Турчака пресс-служба единороссов в понедельник.

По его словам, партия предлагает «установить жесткую, в том числе уголовную ответственность таких субъектов [бизнеса], их руководителей за следование и исполнение санкций Запада». «За фактически прямое пособничество ухудшению экономической ситуации. В ближайшее время „Единая Россия“ подготовит соответствующие поправки», — отметил Турчак.

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