Единороссы предлагают ввести уголовное наказание для глав компаний за исполнение санкций
19:20 14.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Партия «Единая Россия» предлагает установить уголовную ответственность для руководства компаний за исполнение санкций, введенных в отношении РФ западными странами. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
«Мы только что приняли поправки, которые установили административную и уголовную ответственность за призывы к санкциям против российских лиц. В то же время считаю, что факты следования иностранным санкциям внутри страны являются косвенным свидетельством их поддержки. Иначе как предательством это называть нельзя», — приводит слова Турчака пресс-служба единороссов в понедельник.
По его словам, партия предлагает «установить жесткую, в том числе уголовную ответственность таких субъектов [бизнеса], их руководителей за следование и исполнение санкций Запада». «За фактически прямое пособничество ухудшению экономической ситуации. В ближайшее время „Единая Россия“ подготовит соответствующие поправки», — отметил Турчак.
НОВОСТИ
- 20:00 16.03.2022
- В Минобороны РФ сообщили, что найдена карта Украины с местами хранения ядовитых веществ
- 19:45 16.03.2022
- Подоляк: Мы работаем над документами, которые президенты РФ и Украины смогут обсудить в дальнейшем и подписать
- 19:30 16.03.2022
- Росстат фиксирует ускорение роста цен на некоторые продукты питания и товары первой необхидомости
- 19:20 16.03.2022
- Рубль 16 марта укрепился по отношению к евро и доллару
- 19:10 16.03.2022
- Международный суд ООН вынес решение по поводу спецоперации РФ на Украине
- 18:46 16.03.2022
- Собянин: Спецоперация обеспечивает безопасность России и ее будущего
- 18:40 16.03.2022
- Путин отметил, что военнослужащие из Чечни выполняют свой долг в спецоперации в "высшей степени достойно"
- 18:30 16.03.2022
- ВОЗ отложила инспекционную поездку в Россию по поводу "Спутника V"
- 18:25 16.03.2022
- Путин: На внешнее давление мы должны ответить максимальной предпринимательской свободой
- 18:05 16.03.2022
- Патриарх Кирилл поговорил с папой Франциском
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать