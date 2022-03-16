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НОВОСТИ

Словакия высылает трех сотрудников посольства РФ

20:00 14.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Словакия высылает трех сотрудников посольства России в республике. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД республики Юрай Томага, слова которого приводит в понедельник информационное агентство ТАСР.

«Словакия приняла решение выслать трех сотрудников посольства РФ в республике», — сообщил Томага. «Причина — их деятельность, несовместимая с Венской конвенцией о дипломатических сношениях», — утверждал он.

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