Словакия высылает трех сотрудников посольства РФ

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Словакия высылает трех сотрудников посольства России в республике. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД республики Юрай Томага, слова которого приводит в понедельник информационное агентство ТАСР.

«Словакия приняла решение выслать трех сотрудников посольства РФ в республике», — сообщил Томага. «Причина — их деятельность, несовместимая с Венской конвенцией о дипломатических сношениях», — утверждал он.