Послы ЕС утвердили четвертый пакет санкций против РФ

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Послы стран Евросоюза утвердили новый пакет санкций в отношении России, они вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС. Об этом сообщило в понедельник французское председательство в Совете ЕС в своем «Твиттере».

«Комитет постоянных представителей стран ЕС („Корепер“) в координации с международными партнерами согласовал четвертый пакет санкций, который направлен против физических и юридических лиц, причастных к агрессии против Украины, а также ряда секторов российской экономики», — гласит заявление.