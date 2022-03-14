Андрей Воробьев: Мы минимизируем влияние санкций на строительный блок

20:55

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел встречу в руководителями ведущих строительных компаний и сообщил о принятых решениях:

«Наш строительный блок имеет большое значение для жителей и для экономики. Очевидно, что из-за санкций он тоже столкнулся с вызовом.

О чем попросили девелоперы и какие изменения мы предложили внести на федеральном уровне, чтобы минимизировать влияние ограничений:

– позволить компаниям использовать деньги на эскроу-счетах после получения заключения о соответствии (ЗОС). Так, застройщик сможет получить деньги дольщиков раньше, чтобы направить их на покупку стройматериалов, достройку социальных объектов по обязательствам или проблемных объектов, если они есть;

– сейчас наблюдается скачок цен на строительные материалы. Причем 90% стройматериалов у нас отечественные. Девелоперы особенно отмечают рост стоимости газоблоков, кирпича и бетона. Здесь важно обеспечить контроль за скачком цен, важна вовлеченность ФАС.

Также застройщики попросили отсрочить плату за изменения вида разрешенного использования (ВРИ) и попросили в этом году не делать переоценку кадастровой стоимости, чтобы не увеличились платежи. Все эти предложения мы также возьмем в работу на обсуждение.

Важно отметить, что часть наших инициатив реализована. В первую очередь мы облегчили административные процедуры для строительства:

– продлили на год действующие разрешительные документы – от Градостроительного плана земельного участка до разрешения на строительство;

– уменьшили до месяца сроки согласования генпланов и Правил землепользования и застройки;

– объединили проведения публичных слушаний по генпланам, проектам планировки территории (ППТ) и правилам землепользования и застройки (ПЗЗ) со сроком до одного месяца;

– при выявленном нарушении Госстройнадзором не будем останавливать стройку до выяснения обстоятельств.

На региональном уровне мы также предлагаем не проводить очных проверок на подготовительном этапе стройки.

Рассчитываю, что эти меры помогут строительному блоку справиться с новым вызовом и достроить все объекты вовремя».