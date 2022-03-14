Верховный суд Великобритании отказал Ассанжу в праве оспорить экстрадицию в США

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный суд Великобритании отказал в понедельник основателю организации Wikileaks Джулиану Ассанжу в праве оспорить решение Высокого суда Лондона о его экстрадиции в Соединенные Штаты. Об этом говорится в решении Верховного суда.

Теперь дело будет передано на рассмотрение министра внутренних дел Великобритании Прити Пател, которая должна решить, выдавать ли австралийца в США, где ему инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации. По совокупности предъявленных обвинений основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюремного заключения.

10 декабря 2021 года Апелляционный суд Англии и Уэльса поддержал апелляцию Министерства юстиции США по делу об экстрадиции Ассанжа. Однако позже он предоставил австралийцу возможность обжаловать этот вердикт. Решение, удовлетворить ли запрос Ассанжа на апелляцию или нет, оставалось за Верховным судом, который в понедельник постановил, что его запрос не содержал в себе «вызывающего споры правового момента».