Послы ЕС согласовали призыв к ВТО против РФ и Белоруссии

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Послы стран Евросоюза согласовали совместное заявление в адрес Всемирной торговой организации (ВТО) против особого статуса России и принятия в организацию Белоруссии. Об этом сообщило в понедельник французское председательство в Совете ЕС в своем «Твиттере».

«Комитет постоянных представителей стран ЕС („Корепер“) одобрил обращение к ВТО в контексте агрессии России против Украины. Оно касается приостановки режима наибольшего благоприятствования для России, а также приостановки рассмотрения заявки Белоруссии о вступлении в ВТО», — говорится в заявлении.