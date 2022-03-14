0
0
0
НОВОСТИ

США могут ввести эмбарго на торговлю с РФ — корреспондент CNBC

22:40 14.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возможность введения эмбарго на торговлю с Россией, блокирование доступа РФ к международным морским путям, а также ограничения в сфере экспорта никеля, урана, алюминия и возможностей к сфере криптовалютных операций рассматриваются в качестве дальнейших возможных мер в отношении России из-за операции на Украине. С таким утверждением выступила в «Твиттере» в понедельник корреспондент телеканала Си-эн-би-си Кайла Тауш со ссылкой на заместителя министра финансов Соединенных Штатов Уолли Адемейо.

Как утверждает корреспондент, Адемейо заявил ей, что эти предложения «находятся на столе».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:00 14.03.2022
Послы ЕС согласовали призыв к ВТО против РФ и Белоруссии
0
184
21:20 14.03.2022
Верховный суд Великобритании отказал Ассанжу в праве оспорить экстрадицию в США
0
207
20:55 14.03.2022
Андрей Воробьев: Мы минимизируем влияние санкций на строительный блок
0
226
20:40 14.03.2022
Послы ЕС утвердили четвертый пакет санкций против РФ
0
258
20:00 14.03.2022
Словакия высылает трех сотрудников посольства РФ
0
272
19:20 14.03.2022
Единороссы предлагают ввести уголовное наказание для глав компаний за исполнение санкций
0
315
18:40 14.03.2022
Германия засекретит данные о поставках вооружений на Украину - AP
0
418
18:00 14.03.2022
РФ будет использовать китайский юань в качестве одного из валютных резервов
0
402
17:32 14.03.2022
В Иркутске задержан мужчина, ранивший ножом двух полицейских
0
382
17:12 14.03.2022
Сотрудники СБУ и посольств Украины лично нанимают боевиков с Ближнего Востока — МИД РФ
0
433

Возврат к списку