США могут ввести эмбарго на торговлю с РФ — корреспондент CNBC

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возможность введения эмбарго на торговлю с Россией, блокирование доступа РФ к международным морским путям, а также ограничения в сфере экспорта никеля, урана, алюминия и возможностей к сфере криптовалютных операций рассматриваются в качестве дальнейших возможных мер в отношении России из-за операции на Украине. С таким утверждением выступила в «Твиттере» в понедельник корреспондент телеканала Си-эн-би-си Кайла Тауш со ссылкой на заместителя министра финансов Соединенных Штатов Уолли Адемейо.

Как утверждает корреспондент, Адемейо заявил ей, что эти предложения «находятся на столе».