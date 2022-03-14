США могут ввести эмбарго на торговлю с РФ — корреспондент CNBC
22:40 14.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Возможность введения эмбарго на торговлю с Россией, блокирование доступа РФ к международным морским путям, а также ограничения в сфере экспорта никеля, урана, алюминия и возможностей к сфере криптовалютных операций рассматриваются в качестве дальнейших возможных мер в отношении России из-за операции на Украине. С таким утверждением выступила в «Твиттере» в понедельник корреспондент телеканала Си-эн-би-си Кайла Тауш со ссылкой на заместителя министра финансов Соединенных Штатов Уолли Адемейо.
Как утверждает корреспондент, Адемейо заявил ей, что эти предложения «находятся на столе».
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