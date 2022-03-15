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На следующей неделе в Брюсселе может пройти экстренная встреча глав стран НАТО - СМИ

08:00 15.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидеры стран Североатлантического альянса рассматривают возможность провести в конце марта экстренную встречу. Об этом сообщила в «Твиттере» журналист телекомпании Си-эн-би-си со ссылкой на источники.

«Лидеры НАТО обсуждают возможность провести экстренную встречу в Брюсселе в конце следующей недели», — указала она, ссылаясь на ряд американских и зарубежных источников. По их информации, на встречу могут приехать президент США Джо Байден, а также другие высокопоставленные представители американской администрации. Журналист Си-эн-би-си подчеркнула, что окончательного решения относительно проведения встречи лидеров НАТО пока не принято.

В понедельник телекомпания Эн-би-си сообщила, что Байден в ближайшие недели может совершить поездку в Европу для обсуждения ситуации вокруг Украины. Сообщалось, что в ходе визита хозяин Белого дома может посетить Брюссель, где находятся управляющие органы НАТО и ЕС. Позднее на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США пока не приняли окончательного решения по поводу возможности поездки президента в Европу.

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