На следующей неделе в Брюсселе может пройти экстренная встреча глав стран НАТО - СМИ
08:00 15.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Лидеры НАТО обсуждают возможность провести экстренную встречу в Брюсселе в конце следующей недели», — указала она, ссылаясь на ряд американских и зарубежных источников. По их информации, на встречу могут приехать президент США Джо Байден, а также другие высокопоставленные представители американской администрации. Журналист Си-эн-би-си подчеркнула, что окончательного решения относительно проведения встречи лидеров НАТО пока не принято.
В понедельник телекомпания Эн-би-си сообщила, что Байден в ближайшие недели может совершить поездку в Европу для обсуждения ситуации вокруг Украины. Сообщалось, что в ходе визита хозяин Белого дома может посетить Брюссель, где находятся управляющие органы НАТО и ЕС. Позднее на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США пока не приняли окончательного решения по поводу возможности поездки президента в Европу.
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