На Украине допустили мирное соглашение с РФ в течение одной-двух недель

09:00 Источник: РБК

Мирное соглашение с Россией при наилучшем сценарии развития событий может быть достигнуто в течение одной-двух недель, самое позднее — в мае, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире YouTube-канала юриста Марка Фейгина.

«Сейчас вилка, сейчас или в течение недели-двух быстро будет мирное соглашение с отводом войск, со всем остальным <...> или в ближайшее время договоримся — неделя, две или тогда уже до конца мая после еще одного раунда», — сказал Арестович.

Другим вариантом развития событий он назвал продолжение боевых действий. РБК