На Украине допустили мирное соглашение с РФ в течение одной-двух недель
09:00 15.03.2022 Источник: РБК
Мирное соглашение с Россией при наилучшем сценарии развития событий может быть достигнуто в течение одной-двух недель, самое позднее — в мае, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире YouTube-канала юриста Марка Фейгина.
«Сейчас вилка, сейчас или в течение недели-двух быстро будет мирное соглашение с отводом войск, со всем остальным <...> или в ближайшее время договоримся — неделя, две или тогда уже до конца мая после еще одного раунда», — сказал Арестович.
Другим вариантом развития событий он назвал продолжение боевых действий. РБК
НОВОСТИ
- 10:05 15.03.2022
- Антироссийские санкции повлияют на глобальный ВВП больше, чем ситуация на Украине - президент Всемирного банка
- 10:00 15.03.2022
- Власти Украины выдали населению десятки тысяч автоматов, раздача продолжается
- 09:32 15.03.2022
- Госдеп США объявил о введении санкций в отношении 11 представителей оборонного сектора РФ
- 09:20 15.03.2022
- Кабмин РФ ввел временный запрет на экспорт сахара и зерновых
- 09:05 15.03.2022
- Псаки заявила, что США с союзниками «сокрушили» экономику России
- 08:10 15.03.2022
- В семи субъектах РФ превышен порог заболеваемости ОРВИ - Роспотребнадзор
- 08:05 15.03.2022
- Западные СМИ однобоко освещают события на Украине - посол РФ в США
- 08:00 15.03.2022
- На следующей неделе в Брюсселе может пройти экстренная встреча глав стран НАТО - СМИ
- 22:40 14.03.2022
- США могут ввести эмбарго на торговлю с РФ — корреспондент CNBC
- 22:00 14.03.2022
- Послы ЕС согласовали призыв к ВТО против РФ и Белоруссии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать