Госдеп США объявил о введении санкций в отношении 11 представителей оборонного сектора РФ

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдепартамент США объявил в понедельник о введении санкций в отношении 11 представителей оборонного сектора РФ высокого ранга, в том числе главы Росгвардии Виктора Золотова, директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрия Шугаева, гендиректора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева, а также восьми заместителей министра обороны РФ.

«Следующие 11 лиц вносятся в [санкционный] список <…> в качестве тех, кто ведет деятельность или вел деятельность в оборонном и связанном с ним секторе экономике Российской Федерации, относящемся к производству продукции военного назначения», — говорится в распространенном заявлении.

Санкции вводятся в том числе в отношении заместителей министра обороны РФ Алексея Криворучко, Тимура Иванова, Юнус-Бека Евкурова, Дмитрия Булгакова, Юрия Садовенко, Николая Панкова, Руслана Цаликова и Геннадия Жидко.