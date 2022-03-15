Госдеп США объявил о введении санкций в отношении 11 представителей оборонного сектора РФ
09:32 15.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдепартамент США объявил в понедельник о введении санкций в отношении 11 представителей оборонного сектора РФ высокого ранга, в том числе главы Росгвардии Виктора Золотова, директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрия Шугаева, гендиректора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева, а также восьми заместителей министра обороны РФ.
«Следующие 11 лиц вносятся в [санкционный] список <…> в качестве тех, кто ведет деятельность или вел деятельность в оборонном и связанном с ним секторе экономике Российской Федерации, относящемся к производству продукции военного назначения», — говорится в распространенном заявлении.
Санкции вводятся в том числе в отношении заместителей министра обороны РФ Алексея Криворучко, Тимура Иванова, Юнус-Бека Евкурова, Дмитрия Булгакова, Юрия Садовенко, Николая Панкова, Руслана Цаликова и Геннадия Жидко.
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