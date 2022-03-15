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НОВОСТИ

Правительство разберется с подорожанием сахара

11:32 15.03.2022 Источник: Известия

К концу недели ведомства представят в правительство предложения по урегулированию ситуации с ценами на сахар для потребителей. Такое поручение первый вице-премьер Андрей Белоусов дал ФАС, Минсельхозу, Минпромторгу и ФНС. Об этом «Известиям» рассказал источник, близкий к правительству, информацию подтвердили в аппарате вице-премьера. По данным Росстата, с 5 по 11 марта сахар подорожал в рознице на 12,8%. Это рекордный недельный показатель за последние два года. Цели ввести госрегулирование нет, чиновники хотят исключить спекуляцию, добавил источник издания.

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