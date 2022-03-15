В России выявили 36 678 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:05 15.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 36 678, до 17 412 919. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В абсолютном выражении прирост стал минимальным с 19 января, в относительном он составил 0,21%.
Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 118 372, до 15 704 022. Днем ранее в штабе сообщили о 105 243 вылечившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 558, до 361 902. Днем ранее было зарегистрировано 533 смерти.
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