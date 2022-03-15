В России выявили 36 678 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 36 678, до 17 412 919. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В абсолютном выражении прирост стал минимальным с 19 января, в относительном он составил 0,21%.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 118 372, до 15 704 022. Днем ранее в штабе сообщили о 105 243 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 558, до 361 902. Днем ранее было зарегистрировано 533 смерти.