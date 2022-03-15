0
0
138
НОВОСТИ

В России выявили 36 678 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:05 15.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 36 678, до 17 412 919. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В абсолютном выражении прирост стал минимальным с 19 января, в относительном он составил 0,21%.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 118 372, до 15 704 022. Днем ранее в штабе сообщили о 105 243 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 558, до 361 902. Днем ранее было зарегистрировано 533 смерти.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:20 15.03.2022
Кремль разочарован равнодушием Запада к гибели мирных жителей в Донецке — Песков
0
0
13:05 15.03.2022
ЕС запретил любые услуги по определению кредитных рейтингов, связанных с РФ
0
56
13:00 15.03.2022
В Киеве вводят запрет на продвижение без спецпропусков
0
66
12:32 15.03.2022
В Москве выявили 999 заразившихся коронавирусом за сутки
0
117
12:20 15.03.2022
Китай поддерживает исключение темы Украины из повестки встречи G20 — МИД КНР
0
163
12:00 15.03.2022
Премьеры Польши, Чехии и Словении на поезде пересекли польско-украинскую границу
0
234
11:32 15.03.2022
Правительство разберется с подорожанием сахара
0
238
11:20 15.03.2022
ВС РФ взяли под полный контроль всю территорию Херсонской области
0
238
11:05 15.03.2022
Сердар Бердымухамедов победил на выборах президента Туркмении
0
227
11:03 15.03.2022
СберБанк продлит срок действия банковских карт
0
366

Возврат к списку