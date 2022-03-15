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НОВОСТИ

В Москве выявили 999 заразившихся коронавирусом за сутки

12:32 15.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 999 против 957 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф во вторник.

В относительном выражении прирост составил 0,04%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 723 291 случай заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 41 против 44 днем ранее, до 42 246. В абсолютном выражении прирост стал минимальным с 13 сентября 2021 года.

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