В Москве выявили 999 заразившихся коронавирусом за сутки
12:32 15.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 999 против 957 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф во вторник.
В относительном выражении прирост составил 0,04%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 723 291 случай заражения.
Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 41 против 44 днем ранее, до 42 246. В абсолютном выражении прирост стал минимальным с 13 сентября 2021 года.
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